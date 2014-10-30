Замминистра здравоохранения РФ отработал со школьниками систему «УДАР»

Распознать симптомы инсульта и вовремя позвать на помощь — необычный урок со школьниками провел заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В школе №6 Владивостока прошел необычный урок «А что ты знаешь об инсульте?». Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, президент благотворительного фонда «Инсульту нет» Дмитрий Хан, а также студенты-медики рассказали ученикам, как распознать симптомы инсульта и что делать в таких случаях в первую очередь.

«Человеческий мозг можно сравнить с компьютером, он также нуждается в питании - глюкозе и кислороде. Если это питание вдруг прерывается, случается инсульт», — на простом, доступом языке Дмитрий Хан рассказывает детям, что такое инсульт.

Студенты-медики в игровой форме объясняют, что такое система УДАР. У— улыбка (при инсульте она искажена), Д – движения (слабость в руках), А – артикуляция (человек не может произнести свое имя) и Р – решение (нужно срочно звонить по телефону 03). В разных странах существуют свои системы распознавания инсульта. И чем раньше дети узнают, как помочь пострадавшему, тем лучше.

«С детьми можно говорить абсолютно обо всем. Я могу с уверенностью это сказать, так как у меня самого дети, — делится впечатлениями об уроке Олег Салагай. — Просто нужно найти подходящий для них формат разговора. Инсульт, к сожалению, в последние годы не редкое заболевание. И тут важно своевременно оказать помощь. Для этого и проводим такие беседы со школьниками».

Медики подчеркивают, что процент людей, перенесших инсульт и вовремя обратившихся в лечебные учреждения, крайне низок. Основная причина поздней госпитализации – незнание первых симптомов и неспособность людей распознать инсульт вовремя.

«4,5 часа – это так называемое «терапевтическое окно». В случае ишемического инсульта своевременное вмешательство врачей может вернуть человека к нормальной жизни за минуты, а значит, у больного есть шанс на дальнейшую жизнь без инвалидизации», – отмечают специалисты.

Гостем урока сегодня стала и первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга Козерацкая.

«Хочу сказать огромное спасибо министерству здравоохранения за идею проведения такой акции, - сказала она. - Когда приезжают такие профессионалы и рассказывают о здоровом образе жизни, о профилактике заболеваний, это действует на школьников самым лучшим образом. Кроме того, на эти темы с детьми должны говорить и родители».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]