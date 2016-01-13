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Хэштег #Владивосток обогнал 10 из 16 российских городов-миллионников

Хэштег #Владивосток обогнал 10 из 16 российских городов-миллионников

3 миллиона за год прибавил хэштег #владивосток и обогнал по числу упоминаний в Инстаграм 10 городов-миллионников из 16, имеющихся в России.


 

Город у моря оказался со своими 11 миллионами упоминаний намного впереди  Нижнего Новгорода (7 млн.) , Омска (8 млн.), Челябинска (7,8 млн.), Ростова-на-Дону (8,3 млн.), Перми (6,8 млн.), Воронежа (7,9 млн.) и Волгограда (8,2), Уфа (9). Совсем немного отстают от него Самара и Красноярск — разница в  200 тысяч с обоими. И лишь Краснодар (25 млн.), Екатеринбург (13 млн.), Казань (17 млн.) и Новосибирск (15,7 млн.) опередили столицу ДВФО. 

Отдельно стоят города-мультимиллионеры Санкт-Петербург и Москва. Столица России опережает Владивосток аж в 8 раз — почти 88 млн. раз упомянули ее в «инсте». А Питер — на несолидные 4,5 млн. хэштегов, что для культурной столицы страны, вероятно, не так уж и много. Хотя, справедливости ради отметим: если ввести в поисковый запрос #питер, то город на Неве займет положенное по статусу второе место с 29 миллионами упоминаний.

 

Впрочем, и Владивосток латиницей #vladivostok добавляет себе еще 5 млн. упоминаний. 

Отдельно отметим бывшую столицу ДВФО - Хабаровск. Разница с ним в пользу Владивостока - 2,5 млн. хэштегов, а в прошлом году разница была всего 1,5 миллиона. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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