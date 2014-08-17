Энтеровирус продолжает косить приморцев: в зоне риска - дети

На территории Приморского края наблюдается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями, наибольшее количество заболевших регистрируется среди детей до 17 лет, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора.

Энтеровирусная инфекция – инфекционное заболевание, возбудителем которого являются вирусы рода Enterovirus, характеризующиеся различными клиническими проявлениями (от острых респираторных заболеваний и желудочно-кишечных расстройств до серозных менингитов и энцефалитов), информирует ведомство.

Заболевание вызывают энтеровирусы (более 70 типов), которые выделяются от больных людей или здоровых носителей из носоглотки или испражнениями. Энтеровирусы прекрасно выживают во внешней среде, сохраняются в воде открытых водоемов. Однако быстро погибают при кипячении, обеззараживании воды методами хлорирования или озонирования.

Заражение человека чаще всего происходит в период купания в открытых водоемах, употреблении воды из случайных водоисточников, а также при контакте с больным человеком, через загрязненные предметы обихода, инвентарь, руки, игрушки и в развлекательных центрах. В быту можно заболеть и при употреблении зараженной энтеровирусами пищи, не исключается и воздушно-капельный путь передачи. Продолжительность скрытого периода (от момента заражения до развития заболевания) - от одного до 35 дней, в среднем - 10 дней. В текущем эпидемическом сезоне в Приморском крае, среди заболевших, преобладают кожные формы заболевания (экзантема конечностей).

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю введены дополнительные профилактические и противоэпидемические мероприятия. В образовательных учреждениях: проводятся утренние фильтры, введен дезинфекционный режим по режиму вирусных инфекций, проводится обязательное обеззараживание посуды после каждого приема пищи, усилен контроль за надлежащим качеством воды плавательных бассейнов.

При регистрации случаев энтеровирусных инфекций в организованных коллективах вводятся ограничительные мероприятия, в т.ч. прекращение приема новых и временно отсутствующих детей в группы, в которых зарегистрированы случай заболевания; запрет участия карантинных групп в общих культурно-массовых мероприятиях.

В целях профилактики энтеровирусных инфекций необходимо соблюдать следующие правила:

- не купаться в местах, не оборудованных для отдыха и запрещенных для купания;

- не заглатывать воду при купании, в т.ч. в бассейнах;

- соблюдать правила личной гигиены;

- в течение дня использовать удобные для обеззараживания рук гигиенические средства (влажные салфетки для обработки рук), особенно при посещении мест с большим количеством людей (развлекательные центры, кинотеатры, парки);

- употреблять питьевую воду только гарантированного качества (бутилированную или кипяченую);

- не приобретать продукты у частных лиц, в неустановленных для торговли местах;

- перед употреблением фрукты и овощи тщательно мыть кипяченой водой;

- при первых признаках заболевания (температура, головная боль, признаки ОРВИ, расстройство со стороны желудочно-кишечного тракта, сыпь) необходимо обращаться за медицинской помощью к врачу, не заниматься самолечением.

Родителям ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива с любыми проявлениями инфекционного заболевания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]