Новости Экономика

Сегодня, 11:09
 

Туризм и сельское хозяйство в Приморье получат особую финансовую поддержку

Туризм и сельское хозяйство в Приморье получат особую финансовую поддержку

Фото: Администрация Приморского края

Малые и средние предприятия Приморского края смогут рассчитывать на особую финансовую поддержку по программам МСП Банка. Льготное кредитование, лизинг оборудования и другие продукты будут в ближайшее время адаптированы под потребности бизнеса, который работает в регионе в сферах туризма и сельского хозяйства. Соответствующее соглашение подписали врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко и председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов во второй день пятого Восточного экономического форума 5 сентября.

Как сообщили в администрации края, в Приморье предприниматели активно привлекают средства на развитие бизнеса. К примеру, край остается лидером Дальнего Востока по объему кредитования МСП.

В Приморье сосредоточена треть малого и среднего бизнеса Дальнего Востока. Небольшие компании и ИП обеспечивают работой 270 тысяч человек. Финансовая поддержка предпринимателей является одним из ключевых направлений национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря