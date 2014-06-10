Туризм и сельское хозяйство в Приморье получат особую финансовую поддержку
Малые и средние предприятия Приморского края смогут рассчитывать на особую финансовую поддержку по программам МСП Банка. Льготное кредитование, лизинг оборудования и другие продукты будут в ближайшее время адаптированы под потребности бизнеса, который работает в регионе в сферах туризма и сельского хозяйства. Соответствующее соглашение подписали врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко и председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов во второй день пятого Восточного экономического форума 5 сентября.
Как сообщили в администрации края, в Приморье предприниматели активно привлекают средства на развитие бизнеса. К примеру, край остается лидером Дальнего Востока по объему кредитования МСП.
В Приморье сосредоточена треть малого и среднего бизнеса Дальнего Востока. Небольшие компании и ИП обеспечивают работой 270 тысяч человек. Финансовая поддержка предпринимателей является одним из ключевых направлений национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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