Предприниматели получат поддержку при оформлении лизинга

В 2020 году предприниматели Приморья смогут получить финансовую поддержку при оформлении лизинга. Для этого субсидии из краевого бюджета будут направлены на возмещение выпадающих доходов лизинговых компаний. Размер компенсации при заключении лизинговой сделки составит до 500 тысяч рублей или до 20% от общей стоимости договора лизинга, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ППК.

Как пояснили в министерстве экономического развития Приморского края, программа субсидирования лизинга реализуется в рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» и направлена на снижение затрат предприятий малого бизнеса, планирующих расширить собственное производство или произвести обновление основных средств.

Для участия в программе лизинговым компаниям необходимо в период с 27 января по 28 февраля 2020 года направить заявку в минэкономразвития Приморского края. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (423) 220-86-41.

Отметим, региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам» – составляющая национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Одна из его задач – к 2024 году увеличить почти в 4 раза число приморцев, занятых в малом и среднем бизнесе, с 90 тысяч до 340 тысяч субъектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]