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Более двух тысяч кубометров лесоматериалов вывезено из Приморья в этом году

Более двух тысяч кубометров лесоматериалов вывезено из Приморья в этом году

Фото: DISCRED.RU

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в августе 2019 года выданы фитосанитарные сертификаты на партии лесоматериалов, предназначенных на экспорт (231,3 тыс. кубометров). Основным импортером лесоматериалов является КНР, - сообщили в администрации края.

В августе в КНР направлено 226,7 тыс. кубометров лесоматериалов (пиломатериалы, шпон, деловая древесина и прочие виды продукции). Кроме того, в Японию – 2,6 тыс. кубометров, в Республику Корея – 1,4 тыс. кубометров. Незначительные поставки лесоматериалов также сделаны на Тайвань, в США, Вьетнам и Малайзию.

С начала 2019 года на экспорт из Приморского края направлено 2160,5 тыс. кубических метров лесоматериалов.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области с начала 2019 года выдано 32444 фитосанитарных сертификата на экспортные партии лесоматериалов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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