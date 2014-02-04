Сеть газомоторных заправочных станций создадут в Приморье

Проектирование газонаполнительных станций в Приморье планируется начать в 2020 году. Как сообщили в администрации края, эту тему обсудили врио вице-губернатора региона Елена Пархоменко и генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелехин во второй день пятого Восточного экономического форума 5 сентября.

По словам Олега Мелехина, внедрение газомоторного топлива нужно начинать со строительства инфраструктуры – заправочных и сервисных станций, пунктов переоборудования старых автомобилей, лабораторий.

«Станции строятся по нашим требованиям, в нашем стиле, определяются наиболее удобные места для размещения станций, например, возле крупных предприятий, использующих газомоторное топливо для своей техники. И здесь необходима содействие региона в поиске наиболее оптимальных земельных участков», – пояснил глава компании.

Руководитель компании добавил, что создание газомоторной инфраструктуры позволит создать дополнительные рабочие места и развивать смежные отрасли промышленности.

Также топливо на основе сжиженного природного газа может использоваться и в коммунальной инфраструктуре, например, для работы котельных, особенно на отдаленных территориях, в северных районах края, объектах так называемой, локальной генерации.

«Для этого рассматривается вопрос о строительстве мало- или среднетоннажного завода по производству СПГ. Эта форма топлива может использоваться, в том числе, и для малых котельных, работающих сейчас на мазуте или дизельном топливе, и это будет значительно дешевле», – отметила Елена Пархоменко.

Стороны договорились в октябре этого года на Нефтегазовом форуме подписать соглашение о сотрудничестве, после чего уже можно будет приступать к практической реализации проекта. Планируется, что проектирование объектов газомоторной инфраструктуры начнется уже в следующем году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]