Котельные Уссурийска переводят на газ





Первая котельная Уссурийска переведена на газ. В ближайшие дни голубое топливо поступит еще на две городские котельные, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на АПК.

В торжественной церемонии подачи газа приняла участие врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко в понедельник, 30 декабря.

Газификация Уссурийска началась с переключения котельной №66, которая находится на улице Штабского и вырабатывает тепло для жилых домов этого микрорайона.

Как рассказал заместитель главного инженера АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей» Вячеслав Тихонов, котельную построили в 2017 году и сразу предусмотрели в ней оборудование, работающее на газе. Благодаря газификации округа, котельная переведена с дизельного топлива на более экологическое и дешевое – природный газ.

Пуско-наладочные работы на котельной были завершены в короткие сроки. Всего несколько дней понадобилось специалистам, чтобы подготовить оборудование к приему газового топлива.

«Газовое оборудование на котельных полностью безопасно, оно имеет несколько степеней защиты. В котельной установлены датчики, которые улавливают превышение газа в воздухе и после этого задвижка на трубе подачи газа перекрывается автоматически», – уточнил Вячеслав Тихонов.

Следом за котельной №66 на газ перейдут котельные №13 и 40. Но котлы, работающие на угле, мазуте и дизельном топливе, сохранятся как резервные. В случае непредвиденных ситуаций переключение оборудования будет произведено в течение 1,5 часа.

Еще две котельные – №24 и 27 – будут переведены на газ после подключения четвертого пускового комплекса. Уже подготовлена и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство новой газовой котельной на улице Арсеньева, 19-а, которая будет отапливать микрорайон «Южный». При этом мазутные котельные в этом микрорайоне №3 и 25 будут закрыты. Завершено проектирование переоборудования самой крупной котельной города – №5. Ее перевод на газ займет не менее двух лет.

«На первом этапе газификации Уссурийска бесперебойной подачей тепла будут обеспечены более тысячи абонентов, в том числе детский сад, семь федеральных учреждений и три торговых предприятия. Газификация даст дополнительный стимул развитию бизнеса на территории. Многие крупные инвесторы предлагают нам интересные бизнес-проекты, где главным условием является использование газа как основного энергоресурса. Это, например, цветочные теплицы. Мы готовы помочь предпринимателям подключиться к магистральному газопроводу, как мы это сделали для городских котельных», – прокомментировал глава Уссурийска Евгений Корж.

По словам Елены Пархоменко, следом за Уссурийском будут газифицированы объекты Спасска-Дальнего и Большого Камня.

«Этого события ждали долго, ему предшествовала большая работа, и сегодня уже можно видеть ее результаты. Это и снижение стоимости коммунальных услуг потребителей, и улучшение экологической ситуации в округе, что для Уссурийска немаловажно, так как это топливо в наименьшей степени загрязняет воздух продуктами сгорания», – подчеркнула замглавы региона.

Напомним, городской газопровод был подключен к магистральному газопроводу «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» в начале декабря. После оформления всей необходимой документации, которой занимался Газпром, газ дошел до потребителя – котельных города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]