В Уссурийске подключили к газу котельную, отапливающую большой микрорайон

В котельной №13 Уссурийска на днях завершились пуско-наладочные работы по переходу на газ. Тепло от нее подается в микрорайон «7 Ветров», - передают "Вести: Приморье" по информации пресс-службы администрации УГО.

От бесперебойной работы оборудования зависит комфорт жителей 13 многоквартирных домов, воспитанников детского сада №7, студентов Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Котельная также отапливает 21 торговый объект. С февраля она полностью переведена с угля на газ.

«Пуско-наладочные работы на данной котельной мы провели, перешли в обычный режим, никаких проблем мы не прогнозируем. Но на всякий случай котлы, работающие на угле, не демонтировали. В любой момент в течение двух часов мы можем перейти на другой вид топлива», — рассказал директор АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей» Олег Панченко.

Переход на газ позволит улучшить экологическую обстановку в городе, уверен глава Уссурийска.

«Мы сможем отказаться от угля, мазута и дизельного топлива, – отметил Евгений Корж. – И, конечно, с переоборудованием трех котельных газификация Уссурийского городского округа только начинается. Впереди самая главная задача – перевод на газ самой большой Пятой котельной. Уже прошли проектные работы, получено положительное заключение госэкспертизы».

Перехода на газ очень ждут жители Междуречья. Для этого в микрорайоне все готово. На котельных №24 и 27 установлено новое оборудование, построен 7 пусковой комплекс, газовикам осталось оформить все необходимые документы.

Следующий этап – строительство новой котельной в микрорайоне Южном на улице Арсеньева. Для подачи газа на этот объект необходимо построить 2 пусковой комплекс. Сейчас он проектируется. Далее начнется строительство газопровода 14 пускового комплекса, он доставит газ на котельную №5. По этому линейному объекту также ведутся проектные работы, они завершатся в ноябре 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]