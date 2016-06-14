Бюрократические проволочки отделяют уссурийцев от газа





Сейчас Газпром занимается оформлением всей необходимой документации, чтобы газ можно было подать в жилые дома и на муниципальные котельные округа, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийска.

Газопровод, доставляющий голубое топливо на котельные и в жилые дома Уссурийска, подключен к магистральному газопроводу «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».

В Уссурийском городском округе построены три линии газопровода (1-й, 4-й и 7-й пусковой комплексы), переоборудованы для работы на газе пять муниципальных котельных (№13, 24, 27, 40, 66). В жилых домах в микрорайоне «Радужном» готовы получить природный газ взамен сжиженного 378 абонентов.

«В течение нескольких лет в Уссурийске проводилась огромная работа для того, чтобы голубое топливо поступило потребителям, – отметил начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа Денис Трофимов. – Сейчас мы можем сказать, что вся инфраструктура для этого создана».

Для того чтобы подать газ, осталось получить необходимые документы. Сейчас специалисты Газпрома занимаются оформлением линий газопровода, ставят их на кадастровый учет, регистрируют право собственности.

«Со своей стороны администрация Уссурийского городского округа всячески помогает Газпрому решить этот непростой вопрос, – отметил начальник управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа Максим Стефаненко. – Наши специалисты консультируют газовиков, предоставляют и разрабатывают в короткие сроки все необходимые технические документы, организуют межведомственное взаимодействие».

После того, как Газпром оформит право собственности на построенный объект и получит разрешительную документацию у контролирующих органов, будет определен подрядчик, ответственный за эксплуатацию газопровода. В завершении всех процедур газ поступит абонентам Уссурийского городского округа.

Переход на энергетически безопасный природный газ улучшит экологическую ситуацию в округе, так как это топливо в наименьшей степени загрязняет воздух продуктами сгорания.

Напомним, строительство газопровода 1-го и 4-го пусковых комплексов выполнялось за счет средств, полученных АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» от спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа. Строительство 7-ого пускового комплекса проводилось за счет средств, выделенных из местного и краевого бюджетов. Следующая линия газопровода – 2-й пусковой комплекс находится на этапе проектирования. Эта линия позволит подать газ на котельные микрорайона «Южный».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]