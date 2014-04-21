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Круизную линию Пхохан – Владивосток запустят до конца этого года

Круизную линию Пхохан – Владивосток запустят до конца этого года

Фото: Администрация Приморского края

Круизную линию, которая соединит провинцию Северная Кёнсан Республики Корея и Приморье, запустят уже в этом году. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Приморского края Олега Кожемяко с южнокорейской делегацией на полях Восточного экономического форума в пятницу, 6 сентября, - сообщили в администрации края.

Глава Приморья поприветствовал губернатора провинции Северная Кенсан Ли Чоль У и поблагодарил за высокий уровень организации российско-корейского межрегионального форума.

«Приморье – центр международного сотрудничества, регион активно развивает связи в культурной, туристической сфере, спорте. Уверен, что и в экономике, привлечении инвестиций наши отношения выйдут на высокий уровень», – заявил Олег Кожемяко.

В свою очередь Ли Чоль У отметил высокий интерес к Приморью со стороны корейской стороны, особенно в сфере туризма, морского и воздушного сообщения, и предложил совместные проекты.

«Одним из таких шагов будет пробный запуск круизной линии из города Пхохан во Владивосток до конца этого года», – сообщил лидер корейской делегации, также обратившись к Олегу Кожемяко с просьбой оказать помощь в регулировании паромной переправы между городами.

Губернатор Приморья подчеркнул, что открытие морского сообщения даст новый импульс для развития отношений между провинцией Северная Кёнсан и Приморским краем.

«Это интересно не только инвесторам, но и туристам, позволит еще больше сблизить наши государства», – обозначил Олег Кожемяко, добавив, что администрация готова оказать всю необходимую помощь в организации транспортного сообщения.

В первый день ВЭФ-2019 во Владивостоке открылось торговое представительство провинции Северная Кёнсан, куда может обратиться любой предприниматель, заинтересованный в поиске южнокорейских торговых партнеров, на месте изучить продукцию. Предполагается, что благодаря этому доля сделок с провинцией Северная Кёнсан в торговом обороте между Приморьем и Республикой Корея возрастет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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