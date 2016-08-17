Приморье и южнокорейскую провинцию Кангвон свяжет паромная линия

Приморье продолжает расширять межрегиональное сотрудничество с иностранными государствами. Один из давних партнеров края – провинция Кангвон Республики Корея. С представителями этой территории перспективы дальнейшего взаимодействия обсудил директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

Как сообщили в администрации края, переговоры коснулись возможности открытия новой транспортной линии – морского пассажирского сообщения между Приморским краем и провинцией Кангвон по маршруту Сокчо–Славянка–Владивосток.

«Губернатор Приморского края и руководитель провинции Кангвон в ходе работы Саммита губернаторов стран Северо-Восточной Азии выдвинули предложение открыть совместную паромную линию, которая будет связывать наши регионы. Эту идею поддержали на самом высоком уровне: об этом на третьем Восточном экономическом форуме заявил Президент Южной Кореи Мун Чже Ин. Поэтому нам необходимо продолжить двигаться в этом направлении. Ваша провинция, как и наш регион, провели большую подготовительную работу, теперь нам необходимо договориться о последних “штрихах” для полноценного запуска этого маршрута», – отметил Алексей Старичков.

По словам представителей делегации провинции Кангвон, реализацию северного морского маршрута судоходной компанией планируется начать в первой половине 2020 года.

«Надеемся, что в начале следующего года, ориентировочно в мае, после окончания всех подготовительных работ, паром будет запущен», – заявил начальник отдела морских перевозок Администрации провинции Кангвон Ким Бёнг Ги.

Стороны также обсудили технические особенности судна, возможности его захода в порты Славянки и Владивостока.

Еще одной темой диалога с представителями провинции Кангвон стал совместный концерт молодежных оркестров города Чхунчхон, Приморского краевого колледжа искусств, ансамбля корейских барабанов «Хваранг», который пройдет на сцене Приморской краевой филармонии 1 декабря. Билеты на событие можно получить бесплатно в кассах Приморской краевой Филармонии с 26 ноября.

В концерте примут участие около 60 музыкантов – студенты Приморского краевого колледжа искусств и воспитанники музыкальных колледжей Республики Корея. Репертуар, который смогут услышать все желающие жители и гости региона, был предложен обеими сторонами. В программе – произведения Чайковского, Прокофьева, Шостаковича, Сметаны, Огинского, Штрауса, а также корейская национальная музыка.

Напомним, 21 ноября представители Приморья и провинции Кангвон запустили программу взаимного продвижения продукции местных производителей через специальные павильоны-витрины.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]