Приморье и южнокорейскую провинцию Кангвон свяжет паромная линия
Приморье продолжает расширять межрегиональное сотрудничество с иностранными государствами. Один из давних партнеров края – провинция Кангвон Республики Корея. С представителями этой территории перспективы дальнейшего взаимодействия обсудил директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.
Как сообщили в администрации края, переговоры коснулись возможности открытия новой транспортной линии – морского пассажирского сообщения между Приморским краем и провинцией Кангвон по маршруту Сокчо–Славянка–Владивосток.
«Губернатор Приморского края и руководитель провинции Кангвон в ходе работы Саммита губернаторов стран Северо-Восточной Азии выдвинули предложение открыть совместную паромную линию, которая будет связывать наши регионы. Эту идею поддержали на самом высоком уровне: об этом на третьем Восточном экономическом форуме заявил Президент Южной Кореи Мун Чже Ин. Поэтому нам необходимо продолжить двигаться в этом направлении. Ваша провинция, как и наш регион, провели большую подготовительную работу, теперь нам необходимо договориться о последних “штрихах” для полноценного запуска этого маршрута», – отметил Алексей Старичков.
По словам представителей делегации провинции Кангвон, реализацию северного морского маршрута судоходной компанией планируется начать в первой половине 2020 года.
«Надеемся, что в начале следующего года, ориентировочно в мае, после окончания всех подготовительных работ, паром будет запущен», – заявил начальник отдела морских перевозок Администрации провинции Кангвон Ким Бёнг Ги.
Стороны также обсудили технические особенности судна, возможности его захода в порты Славянки и Владивостока.
Еще одной темой диалога с представителями провинции Кангвон стал совместный концерт молодежных оркестров города Чхунчхон, Приморского краевого колледжа искусств, ансамбля корейских барабанов «Хваранг», который пройдет на сцене Приморской краевой филармонии 1 декабря. Билеты на событие можно получить бесплатно в кассах Приморской краевой Филармонии с 26 ноября.
В концерте примут участие около 60 музыкантов – студенты Приморского краевого колледжа искусств и воспитанники музыкальных колледжей Республики Корея. Репертуар, который смогут услышать все желающие жители и гости региона, был предложен обеими сторонами. В программе – произведения Чайковского, Прокофьева, Шостаковича, Сметаны, Огинского, Штрауса, а также корейская национальная музыка.
Напомним, 21 ноября представители Приморья и провинции Кангвон запустили программу взаимного продвижения продукции местных производителей через специальные павильоны-витрины.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
01.06.2017 Еще один паром свяжет Приморье с Республикой Корея
-
17.08.2016 Главы Приморья, провинций Цзилинь и Кангвон подписали соглашение о возобновлении паромного сообщения
-
12.10.2016 Количество судозаходов круизных лайнеров в Приморье увеличится в три раза
-
31.10.2018 Республика Корея планирует «выйти» к Транссибу через Приморье
-
10.04.2017 Заход 12 круизных лайнеров в Приморье обеспечит южнокорейский туроператор
-
17.08.2016 Круизный паром Сокчо-Зарубино-Хунчунь возобновит рейсы осенью
Добавить комментарий