Анонс на 9 сентября

С 9 по 16 сентября проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется Фадеевская теплотрасса, в результате чего без ГВС останутся жители Ленинского района, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-2 (Адреса).

Потребители, которые будут временно отключены от ГВС в связи с проведением третьего этапа гидравлических испытаний:

Напомним, гидравлические испытания поэтапно проходят в разных районах Владивостока с 5 августа по 16 сентября.

9 сентября - Международный день красоты.

9 сентября - День тестировщика в России.

9 сентября - День дизайнера-графика в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]