Более 500 "адресов" Владивостока останутся без горячей воды

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» сообщает о том, что в понедельник, 9 сентября, во Владивостоке начнется третий этап летне-осенних гидравлических испытаний. Он продлится до 16 сентября, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-секретаря филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» Александру Зуеву.

С 9 по 16 сентября проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется Фадеевская теплотрасса, в результате чего без ГВС останутся жители Ленинского района, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. С 10 по 16 сентября от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная».

Потребители, которые будут временно отключены от ГВС в связи с проведением третьего этапа гидравлических испытаний:

С 9 сентября:

Адмирала Кузнецова: 53, 53/1;

Академический: 2;

Ватутина: 2, 4, 4а, 4в, 4д, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20, 24, 26;

Владикавказская: 3;

Володарского: 8, 8а;

Воропаева: 5, 31, 33а;

Горийская: 6, 6а;

Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;

Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12;

Дальзаводская: 2а, 2б, 21, 27, 31;

Зейская: 4, 4/2, 5, 12, 14;

Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 4у, 5, 5а, 5б, 5в, 6/4, 6а, 7, 7а, 15, 17, 19, 28;

Карла Либкнехта: 10а;

Карякинская: 29;

Ковальчука: 3, 6, 26;

Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;

Лазо: 6, 12;

Луговая: 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 49, 49, 51а;

Луцкого: 16;

Матросская 5-я: 21;

Матросская 7-я: 33а;

Махалина: 3;

Металлистов: 3, 5;

Муравьева-Амурского: 11/13, 15/17, 4, 5, 7/9;

Невельского: 2, 21у, 31, 4, 6, 8;

Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87;

Некрасовский: 1, 3, 5, 18;

Новоивановская: 3;

Петра Великого: 3, 3/б;

Пионерская: 1;

Пологая: 50, 55, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72у;

Почтовый: 7/1, 7/2, 9;

Прапорщика Комарова: 42, 48, 52;

Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;

Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 34, 35, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109;

Светланская: 45, 47, 49, 54, 55б, 57, 59, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 80а, 85, 86, 87, 87в, 88, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;

Славянская: 17;

Спиридонова: 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32., 37, 40;

Спортивная: 1, 2а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8у, 8у, 9, 10;

Стрелковая: 16б, 46, 50;

Стрелковый: 22а;

Суханова: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6б, 6в, 6г, 8д, 11, 13;

Трудовых Резервов: 5, 7;

Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а, 44, 46а, 48, 50, 50, 61, 61, 63, 65, 69;

Уборевича: 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37;

Фадеева: 31, 35, 43;

Флотская 1-я: 50;

Фонтанная: 44;

Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 9, 13, 19, 21;

Шепеткова: 8, 8а, 14, 16, 18, 25, 31/1, 32, 33, 34/3, 35, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 60;

Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26;

Экипажная: 8/1.

С 10 сентября:

Аксаковская: 1;

Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10;

Алтайская: 3;

Амурская: 82, 84, 86, 96;

Баляева: 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56;

Военное шоссе: 1а, 5, 5б, 5в, 27, 28, 31, 34, 36;

Гоголя: 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48;

Державина: 15, 16, 19, 19а, 21, 57, 59;

Жигура: 4, 6, 12, 12а, 14, 16, 16у, 18, 2, 20, 22, 22у, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у;

Жуковского: 10-15, 1-9;

Карьерная: 1, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Котельникова: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Красного Знамени: 65, 65у, 66а, 69б, 71, 71а, 73, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 111, 111а, 113, 114, 115, 116, 117д, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131у, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 160, 162, 164;

Круговая 2-я: 12, 14;

Марченко: 6, 15, 32;

Народный: 4, 4у, 11, 15, 17, 19, 19у, 23, 25, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43/1, 43/2, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;

Некрасовская: 36а, 36б, 38, 46, 48, 48а, 50, 51в, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 70, 72, 74, 76, 76а, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 98, 98а, 122;

Некрасовский: 24;

Океанский: 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 123, 123б, 125, 131в, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155;

Острякова: 6;

Отлогая: 10;

Партизанский: 52, 58, 58в;

Писаревская: 6/8;

Проходная 4-я: 12, 16;

Снеговая: 30, 31, 41, 74, 123, 125;

Тобольская: 10, 11, 12, 14, 14у, 23, 25, 27, 29, 31;

Толстого: 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44у, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54;

Шилкинская: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 19, 21.

Напомним, гидравлические испытания поэтапно проходят в разных районах Владивостока с 5 августа по 16 сентября.

В ходе гидравлических испытаний энергетики смогут оценить качество ремонтных работ, проведенных на трубопроводах в летний период, а также в случае выявления мест порывов и течей, устранить неисправности.

Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, так как Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]