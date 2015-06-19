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Трутнев: Плоские авиатарифы отменятся не будут

Трутнев: Плоские авиатарифы отменятся не будут

Об этом полпред Президента в ДФО, вице-премьер правительства России Юрий Трутнев заявил на итоговой пресс-конференции пятого Восточного экономического форума.

Полпреду задали вопрос о том, как бы он прокомментировал заявление гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева о том, что "плоские авиатарифы" на Дальний Восток являются нерыночными и должны быть рано или поздно отменены.

"Плоские" авиатарифы отменены не будут. Точка", - ответил Трутнев.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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