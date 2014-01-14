Новости Спорт

Сегодня, 01:10
 

«Адмирал» потерпел сокрушительное поражение в матче с «Сибирью»

«Адмирал» потерпел сокрушительное поражение в матче с «Сибирью»

Фото: sibsport.info


«Сибирь» на домашнем льду одержала разгромную победу над «Адмиралом» — 5:1, сообщают «Вести: Приморье».

Матч начался удачно для приморских хоккеистов - уже на 50-й секунде отличился защитник «Адмирала» Александр Угольников, распечатав ворота соперника. 

Подопечные Николая Заварухина смогли сравнять счет на 7-й минуте, а к концу первого периода и вовсе отыграли шайбу. Авторами голов стали   Илья Морозов и Егор Миловзоров. 

В начале второго периода удалили по игроку из обеих команд. Играя в четыре игрока, Юрки Йокипакка смог увеличить разницу до двух очков, а вот «Адмирал» защитить свои ворота не смог — 3:1. 

Третий период для «Адмирала» начался неудачно: прошло всего 30 секунд, и  Микаэль Руохомаа в четвертый раз заставил нашего голкипера огорчиться —4:1. 

Приморцы ответили своим попаданием в ворота противника, однако, после видео просмотра гол был отменен — из-за игры высоко поднятой клюшкой.

На 53-й минуте встречи Егор Миловзоров  оформил дубль — 5:1. С таким счетом и завершилась игра. 

Сейчас «Адмирал» имеет 2 очка и седьмое место в зоне «Восток». Следующая игра ожидается 10 сентября. Приморцы дома сразятся с «Трактором» из Челябинска.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря