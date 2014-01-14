«Адмирал» потерпел сокрушительное поражение в матче с «Сибирью»
«Сибирь» на домашнем льду одержала разгромную победу над «Адмиралом» — 5:1, сообщают «Вести: Приморье».
Матч начался удачно для приморских хоккеистов - уже на 50-й секунде отличился защитник «Адмирала» Александр Угольников, распечатав ворота соперника.
Подопечные Николая Заварухина смогли сравнять счет на 7-й минуте, а к концу первого периода и вовсе отыграли шайбу. Авторами голов стали Илья Морозов и Егор Миловзоров.
В начале второго периода удалили по игроку из обеих команд. Играя в четыре игрока, Юрки Йокипакка смог увеличить разницу до двух очков, а вот «Адмирал» защитить свои ворота не смог — 3:1.
Третий период для «Адмирала» начался неудачно: прошло всего 30 секунд, и Микаэль Руохомаа в четвертый раз заставил нашего голкипера огорчиться —4:1.
Приморцы ответили своим попаданием в ворота противника, однако, после видео просмотра гол был отменен — из-за игры высоко поднятой клюшкой.
На 53-й минуте встречи Егор Миловзоров оформил дубль — 5:1. С таким счетом и завершилась игра.
Сейчас «Адмирал» имеет 2 очка и седьмое место в зоне «Восток». Следующая игра ожидается 10 сентября. Приморцы дома сразятся с «Трактором» из Челябинска.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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