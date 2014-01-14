«Адмирал» потерпел сокрушительное поражение в матче с «Сибирью»





«Сибирь» на домашнем льду одержала разгромную победу над «Адмиралом» — 5:1, сообщают «Вести: Приморье».

Матч начался удачно для приморских хоккеистов - уже на 50-й секунде отличился защитник «Адмирала» Александр Угольников, распечатав ворота соперника.

Подопечные Николая Заварухина смогли сравнять счет на 7-й минуте, а к концу первого периода и вовсе отыграли шайбу. Авторами голов стали Илья Морозов и Егор Миловзоров.

В начале второго периода удалили по игроку из обеих команд. Играя в четыре игрока, Юрки Йокипакка смог увеличить разницу до двух очков, а вот «Адмирал» защитить свои ворота не смог — 3:1.

Третий период для «Адмирала» начался неудачно: прошло всего 30 секунд, и Микаэль Руохомаа в четвертый раз заставил нашего голкипера огорчиться —4:1.

Приморцы ответили своим попаданием в ворота противника, однако, после видео просмотра гол был отменен — из-за игры высоко поднятой клюшкой.

На 53-й минуте встречи Егор Миловзоров оформил дубль — 5:1. С таким счетом и завершилась игра.

Сейчас «Адмирал» имеет 2 очка и седьмое место в зоне «Восток». Следующая игра ожидается 10 сентября. Приморцы дома сразятся с «Трактором» из Челябинска.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]