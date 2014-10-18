Грандиозный прорыв: «Адмирал» поднялся на 3 ступени вверх турнирной таблицы





Адмирал завершил домашнюю серию победным матчем с магнитогорским «Металлургом», — сообщают «Вести: Приморье».

Ярким эпизодом первого периода было обоюдное удаление в командах. Затем Бутузов, едва выйдя из штрафной, тут же вернулся в нее за новое нарушение. По статистике, «Адмирал» — лучшая команда КХЛ в игре в меньшинстве. Моряки сумели устоять, но в ту самую секунду, когда пятый полевой игрок вернулся на лед, Олкинуора пропустил шайбу. Андрей Нестрашил открыл счет на 18 минуте.

Во втором периоде «Адмирал» смог воспользоваться преимуществом большинства и сравнял счет — Шон Лалонде набрал 10-е, юбилейное очко в КХЛ. Впрочем, магнитогорцы сделали тоже самое — не упустили шанс, увеличив отрыв еще на одно очко. Автором гола стал Денис Паршин. Однако эту шайбу не засчитали: просмотр видео показал судье умышленный контакт с вратарем.

Владивостокские хоккеисты снова решили испытать судьбу и 4 секунды команды играли 5 на 3. Гостям, конечно, этого времени не хватило, и они сразу же нарушили правила и нивелировали преимущество своей команды. По удаленному игроку в обеих командах. Впрочем, результатов никому это не принесло.

На 34 минуте Эрик О'Делл закатил еще одну шайбу в ворота «Адмирала». Моряки быстро сравняли счет: реализовав большинство, Денис Вихарев пробил оборону соперника на 39-й минуте. На очередной перерыв команды отправились со счетом 2:2.

Третий период начался для команды из Владивостока неудачно. 14 секунд потребовалось Сергею Мозякину, чтобы обмануть нашего вратаря и увеличить счет. Моряки пошли в атаку, однако, третий гол в ворота Магнитки влетел с передачи Шона Лалонде и рикошета от игрока гостей.

Дубль на 45 минуте оформил Мозякин. 4:3. «Адмирал» не остался в долгу и отыгрался — свой второй гол забил Денис Вихарев. И почти сразу шанс выйти вперед появился у нашей команды: игра в большинстве. Реализовать его не удалось.

На 52 минуте год забивает Александр Осипов — похоже, в этой игре «Адмирал» может не только мстить.

5:4 — «Адмирал» победил, с 8-го места в турнирной таблице прыгнув на 5.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]