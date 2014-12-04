По-хозяйски в гостях: "Адмирал" разгромил "Локомотив" в Ярославле
«Адмирал» завершил выездную серию уверенной победой над ярославским «Локомотивом» со счетом 5:2, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-центр клуба.
Первый период матча в Ярославле прошел с небольшим преимуществом хозяев, которые больше владели шайбой и чаще гостили в зоне приморцев, но моментов для взятия ворот «Адмирал» имел, пожалуй, даже больше.
Уже на первой минуте воспитанник «Локомотива» Кирилл Воронин имел отличный момент, но убежав к воротам соперника не смог переиграть голкипера.
В меньшинстве на рандеву с вратарем ярославцев убегал Мартин Бакош, но тоже безрезультатно. На 16-й минуте хозяева открыли счет, шайба удачно вылетела на пятак к одинокому Полунину. В следующей смене Бакош вновь оказался с глазу на глаз с Коноваловым, но угодил в штангу. Впрочем, до перерыва «моряки» счет сравнять сумели. Классную комбинацию завершил Василий Стрельцов.
Во втором периоде игра раскрылась, команды нанесли больше 30 бросков в створ. На четвертой минуте «Адмирал» реализовал первое же большинство, причем Денису Вихареву хватило всего 6 секунд. Хозяева достаточно быстро отыгрались, не помог и тренерский запрос на помеху вратарю. Впрочем, Вихарев оформил дубль, с разворота послав шайбу в «домик» вратарю. Могли приморцы увеличить свое преимущество, но в следующем большинстве Маркус Юнг попал в штангу.
В начале заключительного периода «Адмирал» справился с натиском хозяев, а затем увеличил отрыв в счете.
В концовке «Локомотив» снял голкипера, и получил пятую шайбу. Победа «Адмирала» 5:2.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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