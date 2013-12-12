«Адмирал» объяснил проигрыш  московскому «Динамо» кадровыми потерями 





Со счетом 4:2 в пользу хозяев завершился выездной матч владивостокских хоккеистов, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ХК «Адмирал».

Перед матчем в Москве приморцы понесли кадровые потери. Затемпературил нападающий Мартин Бакош, на его место вышел на лед пришедший летом из «Динамо» Дмитрий Сидляров. Защитник Александр Угольников, не доигравший предыдущую встречу с «Барысом», восстанавливается после ушиба, его место в составе занял Никита Бобряшов.

«Адмирал» начал по-хозяйски, будто бы и не было девятичасового перелета и разницы во времени в семь часов. Игра по Владивостоку началась в 2:30 ночи. Уже на третьей минуте капитан Константин Глазачев распечатал голкипера Ивана Бочарова. Как отмечают в пресс-службе клуба, «Адмирал» в шестом матче подряд открывает счет в матче.

«Моряки» продолжили создавать моменты у ворот хозяев и в итоге перебросали соперника по итогам стартового отрезка 10-8. Ближе к экватору периода Владимир Бутузов при игре в большинстве мог увеличивать преимущество, но угодил в перекладину. Москвичи тоже не сидели сложа руки, но, дважды имея на игрока больше, ничего вразумительного создать у ворот Олкинуоры не смогли.

Во втором периоде уже «Адмирал» дважды играл в большинстве, но увеличить преимущество не получилось. Зато при игре пять на пять Кирилл Воронин нашел на пятаке Дениса Вихарева и тот в касание отправил шайбу в сетку ворот.

Удержать комфортное преимущество до перерыва не удалось. Хозяева усилиями Вячеслава Кулёмина, оказавшегося первым на добивании, сократили отставание в счете.

Первую половину третьего периода «Адмирал» провел в меньшинстве. Уже на 21 секунде в бокс для плохих парней отправился Шон Лалонд, а учитывая, что в концовке второго периода удалили Олега Ломако, «моряки» остались втроем против пятерки соперника на 75 секунд. Впрочем, с этим испытанием приморцы справились. На 46 минуте сразу четыре минуты в одной смене получил Адам Альмквист, и хозяева усилиями Индрашиса счет сравняли.

Хозяева еще больше усилили давление на ворота Юсси, и за две минуты до сирены сумели выйти вперед.

А еще через 14 секунд установили окончательный счет – 4:2.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]