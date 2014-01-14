Адмирал-Йокерит: бенефис Мартина Бакоша
«Адмирал» провел домашний матч с чемпионом Финляндии 2002 года — командой «Йокерит». Три забитые шайбы записал на свой счет Мартин Бакош, - сообщают "Вести: Приморье".
На 10 минуте гости распечатали ворота моряков. Ахти Оксанен нашел лазейку в обороне и забил в ближнюю девятку.
Преимуществом «Йокерит» владел недолго. Буквально через три минуты Мартин Бакош сумел отомстить сопернику, причем, гол удалось забить, когда команда была в меньшинстве. 1:1 после первого перерыва.
На 26 минуте Сами Леписто вывел команду гостей вперед. На 38-й минуте Бакош оформил дубль, реализовав численное преимущество 5 на 3. При этом второй раз партнером Мартина по голу был Маркус Юнг.
Третий период оказался для обеих команд безрезультативным, как и овертайм, поэтому исход матча решали буллиты. И здесь сумел отличиться Мартин Бакош, забросив еще две шайбы в ворота противника и поставив финальную точку в игре. 3:2, команда из Хельсинки проиграла.
Отметим, что это третья победа подряд владивостокской команды.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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