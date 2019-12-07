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"Адмирал" выдал валидольный матч против "Куньлуня"

"Адмирал" выдал валидольный матч против "Куньлуня"

Владивостокский "Адмирал" провел очередной домашний матч в рамках регулярного первенства КХЛ против пекинского "Куньлунь РС". Основное время матча закончилось со счетом 4:4. В серии буллитов точней был клуб из Владивостока.  Автором победного буллита стал капитан «Адмирала» Константин Глазачев.
Для «Адмирала» эта победа стала уже второй подряд. А «Куньлунь» прервал свою трехматчевую победную серию. После этой игры команда из Владивостока поднялась на пятую позицию Востока с 42 очками. Китайцы отстают на три очка, занимая девятую строчку.
КХЛ. Регулярный сезон
«Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0)
1:0 — Воронин, 18:48
1:1 — Йип (Брюле), 25:38
2:1 — Петров (Лисин), 26:30
2:2 — Вонг (Уэрек, Спроул), 36:15 (бол.)
3:2 — Бакош (Бутузов, Лалонд), 36:59
4:2 — Юнг (Бакош, Вихарев), 43:40
4:3 — Вонг, 56:24
4:4 — Уэрек (Мерфи), 57:15
Глазачев, п/б


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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