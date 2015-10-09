Владивостокский "Адмирал" обыграл китайский "Куньлунь"
«Адмирал» обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Мартин Бакош и Олег Ломако. У проигравших отметился Этан Верек.
Клуб из Владивостока набрал 14 очков и занимает седьмое в таблице Восточной конференции. Китайцы занимают десятую строчку Востока, имея в активе 11 баллов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
1:0 – Бакош (Бутузов) – 20:37
2:0 – Ломако (Мищенко) – 44:29
2:1 – Верек (Осипов) – 49:11
Источник: https://prostoprosport.ru/hockey/khl/news-admiral-doma-nanes-porazhenie-kunlunyu-v-matche-khl/
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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