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Удача отвернулась от "Адмирала"

Удача отвернулась от "Адмирала"

Фото: КХЛ

Второй день подряд владивостокский «Адмирал» встречается с китайским «Куньлунем Ред Стар». И второй день подряд удача не сопутствует морякам, — сообщают «Вести: Приморье».

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Адмирал» завершился со счетом 6:3.

По ходу встречи гости «моряки» пытались отыграться, проигрывая 0:1 и 1:2, но «Куньлунь» оказался сильнее. Отметим, на воротах, которые  шесть раз поразили хозяева арены,  стоял Антон Красоткин вместо травмированного Олкинуоры. 

По данным «Спорт экспресс», китайский клуб набрал 45 очков и поднялся на пятое место в Восточной конференции. У «Адмирала» 42 очка и девятая позиция.

 

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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