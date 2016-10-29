Удача отвернулась от "Адмирала"
Второй день подряд владивостокский «Адмирал» встречается с китайским «Куньлунем Ред Стар». И второй день подряд удача не сопутствует морякам, — сообщают «Вести: Приморье».
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Адмирал» завершился со счетом 6:3.
По ходу встречи гости «моряки» пытались отыграться, проигрывая 0:1 и 1:2, но «Куньлунь» оказался сильнее. Отметим, на воротах, которые шесть раз поразили хозяева арены, стоял Антон Красоткин вместо травмированного Олкинуоры.
По данным «Спорт экспресс», китайский клуб набрал 45 очков и поднялся на пятое место в Восточной конференции. У «Адмирала» 42 очка и девятая позиция.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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