Гора придет к Магомету: иностранным клиникам дадут «зеленый свет»





Тема медицинского туризма была затронута на встрече жителей Дальнего Востока с президентом. Директор приморской компаний предложила президенту подумать над возможностью уменьшения бюрократических барьеров для вхождения иностранных клиник на территорию страны, — сообщают «Вести: Приморье».

Вера Вахонина рассказала Президенту, что, к примеру, в Южную Корею выезжают на лечение ежегодно 25 тысяч человек из России. При этом люди едут туда вынужденно, потому что они не могут получить необходимую помощь в Российской Федерации.

«Вы упомянули возможность входа иностранных клиник на территорию кластера. Участвуя здесь в сессиях, я услышала о сложностях вхождения этих иностранных клиник в плане перерегистрации их лицензий, оборудования, различных систем, стандартов лечения. Мне кажется, если эти клиники будут приходить из стран, входящих в состав ОЭСР, где уровень здравоохранения очень высок, то, наверное, нет смысла в перерегистрации подобного рода для вхождения клиник. Просто это очень сильно может затянуть процесс», — предложила Вахонина.

«В целом подход правильный, я с Вами согласен. Но есть и некоторые вещи, о которых мы не можем не думать. Вот так просто слепо брать и перекладывать на нашу почву всё, что делается за границей, видимо, маловероятно, потому что несёт в себе определённые риски качества. Стандарты разные у нас частенько», — отметил президент.

Владимир Путин признался, что перед тем, как внести предложение о входе иностранных клиник в Россию на форуме, обсуждал это с министром здравоохранения.

«Поэтому, разделяя в целом Вашу точку зрения, я хочу, чтобы Вы согласились с таким подходом, что нужно действовать аккуратно, потому что из соседних стран мы можем получить низкое качество обслуживания под видом каких-нибудь традиционных медицин. Поэтому нужно быть здесь очень аккуратными», — подчеркнул глава государства.

Далее президент отметил, что услугами иностранных клиник могут воспользоваться лишь люди с высоким уровнем дохода.

«Лучше бы люди, если имеют возможность поехать за границу, получали эти услуги, не выезжая за границу. Это правда. Это как один из инструментов улучшения общей системы здравоохранения и закрытие определённой ниши», — добавил Путин и пообещал по возможности не «забюрокрачивать» этот процесс.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]