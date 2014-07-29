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Многодетные - Путину: земля есть, жить невозможно

Многодетные - Путину: земля есть, жить невозможно

Фото: pbs.twimg.com


Председатель приморской общественной организации «Совет многодетных родителей» Диана Романенко рассказала президенту о трудностях в освоении подарочной «земли для многодетных», — сообщают «Вести: Приморье».

В Приморском крае уже на протяжении 7 лет действует программа по выделению земельных участков семьям, — рассказала Диана Романенко президенту.

За это время семьям с тремя и более детьми выдано около 8 тысяч земельных участков. Правда, по словам Романенко, только к 12% наделов можно подъехать, электрифицирован 1%, а вода и водоотведение отсутствуют полностью.

 Председатель «Совета многодетных родителей» пояснила, что стоимость подведения инфраструктуры к одному участку обойдётся бюджету около двух миллионов рублей: «Учитывая большой объём выданной земли и объёмы предстоящих работ, краевой бюджет потянуть такие расходы, скорее всего, не может. Поэтому проблема затягивается. Мы видим только один выход – создание единой федеральной целевой программы с федеральным бюджетом, федеральным контролем. Мы надеемся, что Приморье сейчас как интенсивно развивающийся край, может быть, станет пионером в этом мероприятии», — озвучила представитель многодетных семей.

Владимир Путин ответил, что над созданием такой программы можно подумать. Правда, ответственность должны нести также и регионы: «Я ничего не хочу сказать плохого о своих коллегах – руководителях регионов, но если они не будут чувствовать своей ответственности за качество выделяемой земли, то тогда они будут раздавать всё что угодно и где угодно в расчёте на то, что федеральный бюджет должен погасить все проблемы», — подытожил президент. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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