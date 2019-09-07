Новости Общество Видео Происшествия

Сегодня, 13:05
 

Жителей Нового затопило на второй день после ремонта поселковой дороги

Жителей Нового затопило на второй день после ремонта поселковой дороги

Участки частных домов на улице Мира в поселке Новый Надеждинского района Приморья затопило утром в субботу, 7 сентября, когда на юге Приморья начались сильные дожди.

По мнению подписчиков WhatsApp "Вести:Приморье", приславших видео, причиной потопа стал вновь уложенный асфальт на поселковой дороге. После ремонта дорожное полотно на улице Мира стало выше, вода,стекающая с возвышенной части поселка, уткнулась в естественную преграду в виде нового асфальтового покрытия, ливневка, рядом с дорогой, не справилась с потоком и вода ринулась во дворы жителей частного сектора поселка Новый.

Жители негодуют и через СМИ требуют призвать к ответственности "безмозглых" ремонтников.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря