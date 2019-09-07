Жителей Нового затопило на второй день после ремонта поселковой дороги

Участки частных домов на улице Мира в поселке Новый Надеждинского района Приморья затопило утром в субботу, 7 сентября, когда на юге Приморья начались сильные дожди.

По мнению подписчиков WhatsApp "Вести:Приморье", приславших видео, причиной потопа стал вновь уложенный асфальт на поселковой дороге. После ремонта дорожное полотно на улице Мира стало выше, вода,стекающая с возвышенной части поселка, уткнулась в естественную преграду в виде нового асфальтового покрытия, ливневка, рядом с дорогой, не справилась с потоком и вода ринулась во дворы жителей частного сектора поселка Новый.

Жители негодуют и через СМИ требуют призвать к ответственности "безмозглых" ремонтников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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