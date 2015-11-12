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Вода хлещет, жители многоквартирного дома боятся попасть в «ледяной» плен (видео)
В поселке Новом Надеждинского района Приморья жители многоквартирного дома бьют тревогу, сообщают «Вести:Приморье».
Вот такая ситуация в поселке Новом, дом где старая библиотека. Кто знает, что это за трубы? - спрашивает автор видео. Очевидец поясняет, вода льет как из ведра. Но не понимает, что это за вода.
В комментариях поясняют, трубы, выходящие из стены дома, подсоединены к теплотрассе. Жители понимают, если проблему не устранить, вода начнет замерзать, что приведет к весьма печальным последствиям.
«Вы задайте вопрос тем, кто болты выкрутил , сами пакостят люди, сами потом виновных ищут», «А разве чиновники не видят это безобразие? Или нужно ждать, когда морозы ударят?», «Щас зимы дождутся».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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