Компот из сухофруктов течет по трубам домов жителей Приморья

В Уссурийской округе в поселке Тимирязевский житель многоквартирного дома по улице Воложенина, 13 рассказал о ситуации с горячим водоснабжением, сообщают «Вести:Приморье».

Вода, которая течет из крана, непонятного цвета. Вернее, не такого как должна быть - прозрачная, а ржавая, очень похожа на компот из сухофруктов.

Как можно мыться в такой воде. Дна не видно. Она просто ржавая. Она желтая. Это еще она стекла

, задает вопрос автор поста в паблике mark2_che.

Однако в комментариях многие жители округа отметили, такая ситуация встречается во многих домах и других поселков.

«В Воздвиженка такая круглый год».

«В Михайловке такая же картина. Особенно утром в воскресенье».

«Это значит ещё не видели ржавую воду.... Здесь можно сказать кристальная».

«Фанта халявная».

«Вот вы не думали, что летом вы в море, озеро, реку лезите,а вода то там-извините меня... Рыбки, ондатры там писяют, какают, да что греха таить - некоторые граждане не ушли далеко в развитии от ондатр. Люди тонут десятками, живность всякая, а не чего-лезете же в водоём - видео не снимаете.А тут водичка ржавая чутка-все-крик, вой-"Помогите, попку ржавчина щиплет!!" Да что ж вы за люди такие???!!! Аж трясёт!».

«А в некоторых домах и холодной то нет ездят с бидонами на колонку а про горячую то вообще молчу».

«Отказаться всем домом. И ставить титаны».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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