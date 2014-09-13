Жители Уссурийска отказываются от «коньяка» и пишут письма в инстанции

В одном из приморских пабликов опубликован пост, в котором жительница Уссурийска рассказывает о проблеме, с которой сталкивается ежедневно, сообщают «Вести:Приморье».

Так, жительница дома по улице Садовой рассказала, что из крана течет разноцветная вода. Причем, цвет вода меняет «как по волшебству». Каждый день разная.

«Уже сил нет, платить бешеные деньги за горячую воду, когда она, то коричневая, то розовая, то красная, то с кусками трубы, то её и совсем отключают, без какой-либо информации, что идут работы, позвонив в аварийку, там услышала, ой, я не знаю почему у вас воды нет, вы первая, кто мне позвонили, позвонив в наше УПТС, спросив, долго вода будет разноцветная, сказали, ну на данный момент у вас её вообще нет, я говорю, вот именно, почему, сказали, идут работы, я говорю, они постоянно у вас, ответили да, я говорю, ну а потом вода как обычно будет ржавая, на что ответ был - да, после работ будет ржавая, говорит, вызывайте управляющую компанию, чтобы фиксировали, мой ответ был, что тогда компания должна поселиться у меня дома и фиксировать её каждый день. и смех и грех. про отопление я вообще молчу, как они сказали, 18 градусов - это норма и все равно, что батареи холодные, у них такого понятия нету, что батареи холодные, а то что работает калорифер круглые сутки, это нормально. Садовая, 3а», - рассказывает подписчица в паблике mark2_che.

В комментариях отметили, те, кто сталкивается с проблемой, обивает пороги ведомств, но толку нет. Проблема не решается.

«Я тоже с Садовой 3-а возмущению нет предела. Звонили в жилищную инспекцию, ходили в роспотребнадзор, писали в прокуратуру. Ноль эмоций».

«Вы если свою ГВС здадите в лабораторию на исследование, сильно удивитесь, чем вы моетесь. Она по СаНПИН не проходит, УМУПТС должны Вам платить за то, что вы этой жижей над собой эксперты ставите, каждый раз, когда ей моетесь, а не Вы им! Титан ставьте и будет дёшево и безопасно для здоровья».

«И после включения, этот мусор с крана ещё и с помесью, и тяжело отмывается от ванной и раковины!».

«У нас такая вода уже четыре месяца , звонили в управляйку ничего вразумительного нам не объяснили . Может кто грамотный подскажет куда обращаться , чтобы вода наконец потекла чистой».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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