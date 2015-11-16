«Наверное, с хозяйкой что-то случилось»: жители Владивостока обеспокоены увиденным на остановке

В одном из приморских пабликов опубликован пост, в котором жительница Владивостока рассказывает о собаке, потерявшей своего хозяина, сообщают «Вести:Приморье».

«На остановке Поликлиника бегает кобель. Собака чистая, домашняя и в ошейнике. Посмотреть обратную сторону ошейника не смогла, вырвался и убежал», пишет автор.

В комментариях горожане стали выдвигать разные версии.

«Собака живёт на Луговой 51 на 1 этаже».

«Наверное с хозяйкой что-то случилось».

«Этот тот что был в постах - сидел возле подъезда ждал два дня минимум кого то».

«Тетя у него хозяйка, но тетя какая то странная, собака постоянно на самовыгуле гоняет по району луговой 45 — Зейской».

Однако были и те, кто обратил внимание на другую ситуацию. Один из комментаторов отметил, на линию «выходят» трамваи, которые давно пора списать. Ржавчина видна невооруженным взглядом. Одним словом «убитые».

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, Стоимость проезда в «дырявых холодильниках» изменится с 10 января. По информации транспортных компаний, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам в Артемовском городском округе, с 10 января 2021 года вводятся новые тарифы на проезд в общественном транспорте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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