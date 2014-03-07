«Жутко холодно и страшно»: жители Артема возмущены работой пассажирского транспорта

Жители Артема возмущены работой городского транспорта, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в одном из приморских пабликов жительница города рассказала о том, с какой ситуацией приходится сталкиваться жителям, которые пользуются пассажирскими автобуса. Людям приходится стоять на морозе в ожидании автобуса, которые по непонятным причинам ходят вне графика или просто «пролетают» остановку пустыми. Вероятно, поясняет автор поста, опять сломаны. Иногда автобус вовсе приходится ждать очень долго. И никакой информации о том, как будет ходить транспорт, нет. А в автобусе, поясняют жители города всегда холодно, руки без варежек и перчаток немеют. При этом, стоимость проезда повысили. В салонах грязно. На сиденье садиться не хочется. Окна замерзшие, не видно, к какой подъезжаешь остановке. И это лишь часть негативных отзывов, о которых пишут артемовцы в artem.news.plus.

"Здравствуйте! У меня вопрос к местным властям. На каком основании Вы собираетесь повысить стоимость проезда в общественном транспорте!? Я сегодня утром, чтобы с работы уехать домой (с Комсомольской до Заводского), простояла без малого на морозе 15 минут. Один автобус проехал пустой (видимо, опять что-то сломалось у него), второй пришлось ждать. Оказавшись в автобусе и сняв варежки, я поняла, что у меня очень сильно замёрзли руки!!!!! И это в закрытом автобусе!!! Почему местные власти дают право различным перевозчикам в виде ИП и ООО повышать цену за проезд, но при этом они совершенно не следят за состоянием транспорта, который выходит на линию? В автобусе холодно, окна все замерзшие настолько, что даже нет возможности посмотреть, где в данный момент едешь. Автобусы вечно ломаются, из-за холода не выходят на линию, так как они элементарно не заводятся. На остановке стоять приходится немало времени, чтобы куда-либо уехать. И ещё вопрос. Почему посёлок Заводской относится к городу Артёму, но при этом проезд стоит в 2 раза дороже, чем по городу!? Ведь ещё бывший мэр Новиков клялся в свое время, что после преобразования города в округ стоимость проезда станет единой по всему Артёму, включая посёлки и сёла. И так было первое время, но потом нас кинули! За что мы сейчас будем платить 60 рублей с человека в посёлок, если цена за проезд вообще не равноценна качеству предоставления услуги?!",

пишет один из авторов поста.

Многие артемовцы обращаются к властям с вопросом, когда наладится работа пассажирского транспорта в городе.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, по информации транспортных компаний, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам в Артемовском городском округе, с 10 января 2021 года вводятся новые тарифы на проезд в общественном транспорте.⁣

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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