Горожане возмущены повышением стоимости проезда в автобусе

Жители Артема возмущаются нововведением в городе. Стоимость проезда в автобусе № 101 выросла, сообщают «Вести:Приморье». При этом они отмечают, что качество перевозок не меняется - в салонах холодно и грязно. А также поведение водителей обращает на себя внимание. Часто они при движении отвлекаются на телефон, не думая о жизни пассажиров.

Стоимость проезда в общественном транспорте по маршруту №101 МП «Артём (центр) – ст. Угольная - Артём» изменилась. Теперь минимальная цена поездки по маршруту данного автобуса составляет 30 рублей, максимальная – 55 рублей. Новая стоимость билета введена перевозчиками с 17 марта 2021 года. Артем единственный город в Приморье, где за последнее время поднялись цены за проезд в автобусе увеличились. А состояние общественного транспорта, да и в целом ситуация в пассажирских перевозках, мягко говоря, не самая лучшая - становится только хуже, а по идеи должны же прослеживаться улучшения за эти месяцы, не правда ли? Зимой в автобусах, особенно часто, как раз таки в 101, не соблюдался температурный режим, водители курили, в салоне было грязно. На других маршрутах в Артеме ситуация в целом не лучше обстоит и сейчас. Благо на улице уже весна и не так холодно, можно и не заботиться о температурном комфорте для пассажиров. К тому же сейчас в городе в основном на линии выходят маленькие автобусы, в которых люди набиваются, как селедки в бочке,

пишет автор поста в паблике city_artem.

«Мало того, что с 15.03 подняли. Ребёнок ехал в школу и с него взяли уже на 5 рублей больше. Ещё отвратительно водители водят автобус, нарушая пдд. 16.03 ориентировочно в 15:40 автобус проехал жд переезд на красный запрещающий сигнал, замечу с пассажирами. Это вообще полное безобразие», пишет в комментарии к посту возмущенный житель города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]