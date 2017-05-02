Штраф получат водители за грязь в автобусах города

Во Владивостоке сотрудники управления транспорта администрации города проверили санитарное состояние автобусов городских маршрутов. Итогом проверки стали уведомления о наложении штрафов на общую сумму 400 тысяч рублей, сообщают «Вести:Приморье».

Как сообщили в управлении транспорта, проверки прошли на остановках «Автовокзал», «Варяг», «Луговая», «Карбышева» и «Семеновская».

«Оштрафованы четыре автотранспортных предприятия, – уточнили специалисты. – Все факты нарушений касаются неудовлетворительного санитарного состояния автобусов».

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, жители Артема возмутились повышению стоимости проезда в городском автобусе по маршруту №101. При этом горожане отмечают, качество перевозок не меняется - в салонах холодно и грязно. А также поведение водителей обращает на себя внимание. Часто они при движении отвлекаются на телефон, не думая о жизни пассажиров. Теперь минимальная цена поездки по маршруту в данном автобусе составляет 30 рублей, максимальная – 55 рублей. Новая стоимость билета введена перевозчиками с 17 марта 2021 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]