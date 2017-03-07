Новости Общество Экономика

Сегодня, 14:07
 

На 1,6 млн. рублей оштрафованы автоперевозчики во Владивостоке

На 1,6 млн. рублей оштрафованы автоперевозчики во Владивостоке

Фото: Администрация г. Владивостока

Штрафные санкции на общую сумму 1 миллион 600 тысяч рублей наложены в этом году на автотранспортные предприятия Владивостока, занятые перевозкой пассажиров. Это 213 нарушений, среди которых курение водителей за рулем, стоянка более двух минут, недовыпуск автобусов на линию и другие.

Как сообщили в мэрии Владивостока, наибольшее количество уведомлений о наложении штрафа направлено руководителям предприятий по статье «Недовыпуск автобусов на маршрут» - 48. На втором месте – штрафы за неудовлетворительное санитарное и техническое состояние автобусов - 39. На третьем месте – штрафы за изменение схем движения - их 20. Речь идет о случаях, когда водитель автобуса не доезжает до конечной, а разворачивается раньше. Или когда автобус не останавливается на остановках.

Все суммы за нарушения прописаны в договорах, по которым работают городские автотранспортные предприятия. Они варьируются от 5 до 8 тысяч рублей. Так, за курение в салоне или разговор по телефону водитель заплатит штраф в размере 8 тысяч рублей. Такую же сумму перевозчик вынужден будет оплатить за увеличение интервала движения между автобусами и недовыпуск транспортных средств на линию, 5 тысяч – за грязь в салоне и стоянку на остановочном пункте более двух минут. Все средства поступают в городской бюджет.

В администраци столицы Приморья отметили, что в 2020 году суммы штрафов планируется увеличить в несколько раз.

Сегодня во Владивостоке ействуют 93 автобусных маршрута. На них работают 14 автотранспортных предприятий, из них 13 коммерческих и одно муниципальное. Ежедневно на дороги города выходит около 600 автобусов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести