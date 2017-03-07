На 1,6 млн. рублей оштрафованы автоперевозчики во Владивостоке

Штрафные санкции на общую сумму 1 миллион 600 тысяч рублей наложены в этом году на автотранспортные предприятия Владивостока, занятые перевозкой пассажиров. Это 213 нарушений, среди которых курение водителей за рулем, стоянка более двух минут, недовыпуск автобусов на линию и другие.

Как сообщили в мэрии Владивостока, наибольшее количество уведомлений о наложении штрафа направлено руководителям предприятий по статье «Недовыпуск автобусов на маршрут» - 48. На втором месте – штрафы за неудовлетворительное санитарное и техническое состояние автобусов - 39. На третьем месте – штрафы за изменение схем движения - их 20. Речь идет о случаях, когда водитель автобуса не доезжает до конечной, а разворачивается раньше. Или когда автобус не останавливается на остановках.

Все суммы за нарушения прописаны в договорах, по которым работают городские автотранспортные предприятия. Они варьируются от 5 до 8 тысяч рублей. Так, за курение в салоне или разговор по телефону водитель заплатит штраф в размере 8 тысяч рублей. Такую же сумму перевозчик вынужден будет оплатить за увеличение интервала движения между автобусами и недовыпуск транспортных средств на линию, 5 тысяч – за грязь в салоне и стоянку на остановочном пункте более двух минут. Все средства поступают в городской бюджет.

В администраци столицы Приморья отметили, что в 2020 году суммы штрафов планируется увеличить в несколько раз.

Сегодня во Владивостоке ействуют 93 автобусных маршрута. На них работают 14 автотранспортных предприятий, из них 13 коммерческих и одно муниципальное. Ежедневно на дороги города выходит около 600 автобусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]