"Будь мужиком": неизвестный изуродовал девичий автомобиль

В ночь на 7 сентября водитель неустановленного транспортного средства разбил девушке автомобиль, припаркованный около дома по адресу Карбышева, 16 во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети.

Судя по опубликованному фото, машина получила значительные механические повреждения, левое переднее крыло оказалось полностью вырванным.

"Чувак на букву М, который сегодня ночью разбил девушке машину на Карбышева 16 и свалил, если ты это читаешь, знай, что с кармой шутить не следует. Будь мужиком, вернись и ответь за содеянное. Тел. для связи 89841409219", - говорится в коментарии к посту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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