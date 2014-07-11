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Во Владивостоке пьяный водитель разбил свою машину и чуть не сбил женщину

Во Владивостоке пьяный водитель разбил свою машину и чуть не сбил женщину

Фото: dpskontrol125rus

Пьяный водитель устроил ДТП во Владивостоке в районе 46-го дома по улице Бестужева, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus. 

32-летний мужчина, в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем, в результате машина снесла ограждение на улице Бестужева, 46. Водитель получил травму головы.

"Он головой лобовое разбил. Скорую ему вызвал, до этого чуть в меня не въехал. Честно не хотел даже вызывать", - рассказывает свидетель происшествия. 

При этом, по словам очевидцев, автомобиль едва не сбил проходящую женщину.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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