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Пьяная женщина, уходя от полицейских, снесла дорожный знак и улетела в придомовую парковку

Пьяная женщина, уходя от полицейских, снесла дорожный знак и улетела в придомовую парковку

Фото: dpskontrol125rus

Сегодня. 15 декабря, во Владивостоке сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль "Мазда", однако, водитель попытался скрыться. В ходе погони машина снесла дорожный знак и улетела в придомовую парковку в районе Красного Знамени, 93, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.

По словам очевидцев происшествия, медики вытащили из автомобиля женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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