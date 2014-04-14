Пьяная женщина, уходя от полицейских, снесла дорожный знак и улетела в придомовую парковку
Сегодня. 15 декабря, во Владивостоке сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль "Мазда", однако, водитель попытался скрыться. В ходе погони машина снесла дорожный знак и улетела в придомовую парковку в районе Красного Знамени, 93, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.
По словам очевидцев происшествия, медики вытащили из автомобиля женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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