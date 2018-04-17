"Все на пляж": в Приморье приходит "бабье лето"

В предстоящую рабочую неделю погоду в Приморском крае будет определять антициклон. Ожидается в основном солнечная и сухая погода. Установившаяся духота, которую принесли с южных широт полярный фронт и тайфун, постепенно исчезнет. Начнется период очень хорошей, а главное комфортной погоды. Ветер в основном будет западных направлений от слабого до умеренного.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода", 9 сентября в крае ожидается очень жаркая, солнечная и без осадков. Температура воздуха днем ожидается +22 °С +31 °С. Ветер западный слабый, на северо-востоке умеренный до сильного.

С 10 по 13 сентября в Приморском крае ожидается в основном малооблачная и без осадков погода. Но местами пройдут незначительные кратковременные дожди и в основном на севере и в центральных районах края. В целом будет хорошая и комфортная погода. Температурный фон начнет понижаться уже во вторник и составит днем +19 °С +26 °С.

В среду ветер сменится на северо-западный, днем облаков станет больше и в крае похолодает днем до +15 °С +23 °С. Особенно прохладно будет в ночь со среды на четверг — это будет самая холодная ночь на предстоящей недели. Температура воздуха ночью понизится до +5 °С +12 °С, на побережье +13 °С +18 °С.

В четверг ветер почти остановится или поменяет направления на южной. Ожидается солнечная и без осадков погода. Температурный фон снова пойдет вверх и ночью и днем.

В пятницу погода в Приморском крае начнет меняться. К западным границам края подойдет холодный атмосферный фронт. Усилится южный ветер, особенно сильный ветер ожидается в Приханкайской равнине в районе от Владивостока до озера Ханка. На побережье и на юге края появится низкая облачность и местами туман.

Во Владивостоке на предстоящий рабочей неделе ожидается в основном солнечная и без осадков погода. Сегодня еще сохранится духота при температуре днем +24 °С +27 °С. Но во вторник духота уже исчезнет и температура тоже немного понизится до +21 °С +24 °С. В среду еще немного понизится температура воздуха, но на солнце будет очень тепло и комфортно. В целом все дни до пятницы будут теплые и солнечные, осадков не ожидается. В пятницу произойдет усиление южного ветра и появится много низкой и высокой облачности, а местами туман. В ночь с 13 на 14 сентября и днем 14 сентября в столице края ожидается ухудшение погоды. Пройдут кратковременные дожди, временами возможны ливни и грозы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]