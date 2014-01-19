Двоих мужчин спасли при пожаре в Приморье

8 сентября в 21 час 39 минут на пульт пожарной охраны 11 отряда противопожарной службы по охране Октябрьского района поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме, расположенном в селе Струговка на улице Советов. К месту вызова были отправлены огнеборцы пожарной части №76.

По прибытии открытым пламенем горела крыша дома квартиры № 1, крыша и стена веранды, а также кресло. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС, на месте пожара было сформировано звено газодымозащитной службы. В ходе разведки пожарные обнаружили в доме двух мужчин (1983 и 1968 г.р.), которых вывели в безопасное место. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

В 21 час 59 минут пожар был локализован, а в 22 часа 40 минут полностью ликвидирован. Его площадь составила 10 кв.м. На тушении были задействованы трое пожарных и одна автоцистерна.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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