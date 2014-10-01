Власть и энергетики плюют на жителей приморского поселка

Около тысячи жителей села Подъяпольское в Приморском крае двое суток остаются без света.

8 сентября в результате сильного ветра в Подъяпольском произошел обрыв линии электропередачи. Как сообщили жители улицы Рыбацкой, отключение электроснабжения произошло в 01.00 ночи. В результате оказались обесточены не только жилые дома, но и детский, медпункт и четыре магазина.

Обращения жителей к местным властям и энергетикам остались без внимания. Людей либо направляют по инстанциям, либо просто бросают телефонную трубку, не желая разговаривать.

Между тем, как сообщили сегодня в пресс-службе ПАО "Русгидро", за время прохождения тайфуна в сетях приморского филиала ДРСК было зарегистрировано 270 нарушений электроснабжения. Это наибольшее количество отключений в 2019 году, вызваных прохождением тайфуна.

Сегодня в течение дня бригады энергетиков выполняли аварийно-восстановительные работы в Надеждинском, Шкотовском районах, г. Большой Камень. На других территориях шла активная расчистка линий, выполнялся ремонт проводов, установка и укрепление опор, проверялась исправность оборудования. В настоящий момент подключены все потребители по распределительным сетям 6-10 кВ приморского филиала ДРСК. Энергетики приступили к отработке отдельных заявок от потребителей по линиям 0,4 кВ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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