Передовые методы лечения диабета, заводы сортирующие мусор, культурные и спортивные обмены. На ВЭФ дальневосточники активно сотрудничали с японской делегацией. Что связывает приморский Артем и Страну восходящего солнца?

Белые хризантемы — императорский цветок и символ траура. Премьер-министр Японии Синдзо Абе, после окончания деловой программы ВЭФ традиционно приехал в Артем. Здесь делегация возложила цветы к памятнику военнопленным соотечественникам, погибшим в Приморье после Второй мировой войны.

Мемориальный комплекс установлен на месте бывшего японского кладбища. Таких в Приморье десятки. Однако останки большинства бойцов уже давно перевезли на родину. Грандиозную работу почти два десятка лет вели исторические общества. Глава Артема Александр Авдеев подарил премьер-министру макет памятника.

Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа: «Русские очень внимательно относятся к истории. И очень трогательно относятся к захоронениям иностранных граждан. Они не рушат памятники, они их создают».

Город Артем и Японию связывают давние дружеские отношения. И не только в сфере исторического наследия и культуры. В составе делегации торжественное мероприятие посетил один из высших членов правительства. Сацуки Катаяма рассказала о планах сотрудничества.

Сацуки Катаяма, министр по делам развития регионов Японии: «На Дальнем Востоке сейчас активно развивают медицину и систему переработки отходов. У Японии много наработок, которыми мы готовы делиться и внести свой вклад в развитие и улучшение качество жизни россиян и жителей города Артем».

Например, японцы готовы делиться передовыми разработками в радиологии и лечении диабета. А также проводить занятия со студентами медицинских вузов. В ближайшее время делегация из Артема отправится в город Нарита. В планах - встреча с местным правительством, которое подготовило ряд советов для развития Артемовского городского округа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]