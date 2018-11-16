Первое дыхание осени почувствует Приморье в середине недели

Отличительной особенностью наступившей недели будет обилие солнца и отсутствие осадков на большей территории Приморского края. В начале недели под влиянием поля повышенного атмосферного давления ночи станут прохладней, минимальные температуры +12…+19 °C. Несмотря на прохладу по утрам, днём столбики термометров смогут подняться до +22…+29 °C.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", к середине недели на край вторгнется антициклон, и с ним придёт более прохладная воздушная масса. В Приморье будет ощущаться первое дыхание осени. Ночи станут ещё прохладней. На большей территории минимальные температуры понизятся до +8…+14 °C, на северо-востоке местами до +0 °C. Похолодает и днём, +17…+24 °C.

В конце рабочей недели ядро антициклона сместится в Японское море, Приморье окажется в тёплом секторе циклона. В крае станет теплее.

Во Владивостоке новая рабочая неделя ожидается без осадков. Самый тёплый будет первый рабочий день, столбики термометров поднимутся до +27…+29 °C. Ночью +16…+18 °C. В дальнейшем температурный фон понизится. Ночи станут прохладней на 2–4 градуса. Днём, в середине недели, не выше +21…+23 °C. В конце рабочей недели станет теплее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]