Парк для скейтеров и велосипедистов построят в Находке по нацпроекту

Еще один парк в Находке реконструируют благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Проект модернизации любимого места отдыха поддержали сами горожане в ходе народного голосования, - сообщает администрация края.

Как сообщили в администрации Находки, в настоящее время строители с помощью тяжелой техники расчищают территорию, убирают обветшавшие фундаменты аттракционов, административное здание, демонтируют бордюр и асфальт.

На участке площадью почти пять гектаров будут построены новые пешеходные дорожки, устроена ливневая канализация и сеть уличного освещения. Подрядчик также приведет в порядок ограждение и лестницу.

«Планируется сделать в парке 11 площадок общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров. Занятия по душе здесь смогут найти горожане всех возрастов. Для самых дошколят предусмотрены отдельные игровой и спортивный городки. Для находкинцев постарше – два больших развлекательных комплекса, оформление которых объединено темой путешествий. Желающие смогут поработать над своей физической формой на уличных тренажерах или отдохнуть на скамейках, сразиться в парковые шахматы», – рассказали в администрации.

Нижняя часть парка отведена для любителей езды на велосипедах, скейтах и роликах. Здесь построят две специальные трассы и дорожку, ведущую зигзагами на смотровую площадку. В городе появится новая площадь для проведения уличных массовых мероприятий, концертов, торжественных собраний.

Проектировщики предусмотрели места для торговых павильонов и биотуалетов. Специалисты оформят ландшафт кленами, плакучими березами, соснами, можжевельником и кустами спиреи, устроят альпинарии, клумбы под однолетние растения и композиции из многолетних цветов. Для безопасности посетителей, сохранности озеленения и оборудования будет организована круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

«Проект модернизации когда-то любимого находкинцами места отдыха жители города активно поддержали в 2018 году на рейтинговом голосовании», – добавили специалисты.

Как отметила врио вице-губернатора края Елена Пархоменко, всего в этом году в Приморье по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется отремонтировать 70 парков, скверов, аллей и пешеходных зон, работы на восьми объектах уже проведены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]