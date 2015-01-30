Попала под колеса, едва выйдя из машины: водите с чужими "правами" сбил пенсионерку

Пенсионерка попала под машину, выходя из автомобиля супруга. При этом виновник наезда пользовался чужим водительским удостоверением, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ОГИБДД г. Владивостока.

В районе дома №4 на улице Фадеева 66-летняя пассажирка вышла из автомашины своего супруга и попала под колеса автомобиля Хонда Аванте, двигавшегося в попутном направлении, — сообщили в ОГИБДД Владивостока.

В результате удара женщина получила серьезные телесные повреждения и в тяжелом состоянии была госпитализирована в медучреждение.

В результате проверки выяснилось, что водитель Хонды управляет транспортным средством, имея при себе чужое водительское удостоверение.

Проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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