За первую неделю кампании против гриппа привили 40 тысяч человек

В преддверии эпидемического сезона 2019-2020 гг. планируется привить 833443 чел. (45% от общей численности населения), из них 607 613 взрослых, 225830 детей. Уже получили прививки против гриппа 39142 жителя Приморского края, что составляет 5% от плана, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на Роспотребнадзор.

В рамках федерального бюджета в медицинские учреждения края поступила вакцина «Совигрипп» для иммунизации детского и взрослого населения в 100% объеме от годовой заявки.

В состав вакцины вошли штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне (A/Brisben/02/2008(H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017(H3N2), B/Colorado/06/2017 (линия В/Viktoria/2/87); для четырехвалентных вакцин дополнительно рекомендован штамм подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yаmagata/16/88).

В период подготовки к сезонному подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Приморского края утвержден План мероприятий по профилактике гриппозной эпидемии среди населения Приморского края на 2019-2020 г.г. Департаментом здравоохранения Приморского края проведен расчет потребности медицинскими учреждениями в профилактических и лечебных препаратах, оборудовании, имуществе, средствах индивидуальной защиты и дезинфицирующих средствах на период пандемии гриппа.

Специфическая профилактика гриппа (проведение иммунизации) занимает ведущее значение в комплексе профилактических мероприятий, способствуя снижению активности эпидемического подъема заболеваемости и является самым эффективным способом профилактики заболевания. Проведенный анализ целесообразности затрат на вакцинацию взрослого населения, показал снижение частоты госпитализации и смертности от гриппа при ее использовании достигает 70-90%, а также у детей и подростков. У лиц пожилого возраста вакцинопрофилактика приводила к снижению частоты госпитализации по поводу гриппа на 50-60%, летальности – на 80%.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю напоминает, что в соответствии с национальным календарем бесплатно могут привиться дети, посещающие детские дошкольные учреждения, школьники 1-11-х классов, студенты, работники образовательных учреждений и медицинские работники, работники транспорта и лица старше 60 лет в государственных медицинских организациях края. Однако привиться против гриппа рекомендуется и тем, кто не относится к перечисленным группам за счет личных средств, средств предприятий и организаций, с целью предотвращения заболеваний гриппом в семье, трудовом коллективе, а также предотвращения осложнений и смертельных исходов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]