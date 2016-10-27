Прямые рейсы во Владивосток из Екатеринбурга запускают «Уральские авиалинии»

В международном аэропорту Екатеринбурга Кольцово впервые открывается прямой беспосадочный рейс во Владивосток, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе аэропорта.

С 18 ноября по понедельникам полеты из Екатеринбурга в международный аэропорт Владивостока и в обратном направлении будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии».

Вылет из Екатеринбурга запланирован на 15:50, из Владивостока – на 05:30 (время местное). Время в пути составит свыше 7 часов. Рейсы будут осуществляться на самолете Airbus A320neo вместимостью 188 пассажиров, — информируют в аэропорту Кольцово.

Стоимость билетов из Владивостока в Екатеринбург на даты начала перелетов - от 18828 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]