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Прямые рейсы во Владивосток из Екатеринбурга запускают «Уральские авиалинии»

Прямые рейсы во Владивосток из Екатеринбурга запускают «Уральские авиалинии»

Фото: uralairlines.ru

В международном аэропорту Екатеринбурга Кольцово впервые открывается прямой беспосадочный рейс во Владивосток, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе аэропорта. 

С 18 ноября по понедельникам полеты из Екатеринбурга в международный аэропорт Владивостока и в обратном направлении будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии».

Вылет из Екатеринбурга запланирован на 15:50, из Владивостока – на 05:30 (время местное). Время в пути составит свыше 7 часов. Рейсы будут осуществляться на самолете Airbus A320neo вместимостью 188 пассажиров, — информируют в аэропорту Кольцово. 

Стоимость билетов из Владивостока в Екатеринбург на даты начала перелетов - от 18828 рублей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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