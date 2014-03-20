Смертельная удочка: рыбака убило током при переходе через железнодорожные пути
29-летний мужчина умер от удара током, когда переходил пути перегона Барановский-Раздольное, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе следственного управления на транспорте.
По данным следствия, 8 сентября 2019 года около 18 часов мужчина, переходя нечетный железнодорожный путь перегона Барановский-Раздольное, получил травмы в результате поражения электрическим током после касания удочкой контактной сети нечетного железнодорожного пути.
От полученных травм потерпевший скончался на месте.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сейчас проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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