Смертельная удочка: рыбака убило током при переходе через железнодорожные пути

29-летний мужчина умер от удара током, когда переходил пути перегона Барановский-Раздольное, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе следственного управления на транспорте.

По данным следствия, 8 сентября 2019 года около 18 часов мужчина, переходя нечетный железнодорожный путь перегона Барановский-Раздольное, получил травмы в результате поражения электрическим током после касания удочкой контактной сети нечетного железнодорожного пути.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сейчас проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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