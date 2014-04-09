Удар током стоил жизни нескольким жителям Владивостока

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки, сообщают «Вести:Приморье».

По информации следствия, 18 апреля 2020 года около 18 часов на железнодорожной станции Гайдамак во Владивостоке травму получил подросток 2005 года рождения. При попытке забраться на крышу вагона поезда подросток получил удар электрическим током. От полученных травм подросток скончался на месте.

Также 18 апреля 2020 года в районе станции Первая Речка во Владивостоке при попытке забраться на вагон поезда молодой человек, 1999 года рождения, также получил удар током, от которого погиб на месте. Его товарищ - несовершеннолетний, 2004 года рождения госпитализирован с ожогами, в настоящее время находится на лечении, его жизни ничего не угрожает.

Следствием принимаются меры к установлению обстоятельств случившегося. В ходе проверок будет дана оценка, в том числе, действиям сотрудников железной дороги, отметили в пресс-службе ведомства.

Дальневосточное следственное управление на транспорте предупреждает: соблюдайте правила безопасности на железной дороге! Смертельный удар током от контактной сети возможен и без непосредственного контакта с токопроводящими элементами. Расстояние, на котором поражает электроток, варьируется в зависимости от напряжения в контактной сети и климатических условий, но не может составлять менее 2 метров! Этого достаточно для людей, которые пытаются забраться на вагон или цистерну поезда

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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