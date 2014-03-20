Двое человек погибли от удара током на железной дороге во Владивостоке

Подросток и юноша в субботу погибли во Владивостоке, забравшись на цистерны на железнодорожных путях и получив удар током.

Ранее сообщалось, что молодого человека ударило током в районе улицы Фадеева во Владивостоке.

"18 апреля 2020 года в 18.45 учащийся владивостокской гимназии, игнорируя установленные знаки "Осторожно, электрическое напряжение!", залез на цистерну на станции Гайдамак ДВЖД. В результате приближения к устройствам контактной сети под напряжением 27,5 кВ подросток 2005 года рождения был смертельно травмирован электрическим током", - уточнаяет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.



В этот же день в 19.09 произошёл аналогичный случай на станции Первая речка во Владивостоке. Юноша 1999 года рождения залез на цистерну в 30-и метрах от пешеходного перехода и погиб от удара током. Его товарищ 2004 года рождения с ожогами средней тяжести госпитализирован.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru