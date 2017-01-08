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Молодого человека убило током на цистерне во Владивостоке

Молодого человека убило током на цистерне во Владивостоке

Источник фото: Телеграм/dps_vl125

Трагедия разыгралась на железной дороге в районе улицы Фадеева во Владивостоке. 

Как сообщает телеграм-канал dps_vl125, молодого человека убило током на цистерне. На место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь.

На видео, опубликованном в соцсети, видно, как пострадавшего снимают с цистерны. 

Подробности происшествия уточняются.

 

Видео - Телеграм/dps_vl125

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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