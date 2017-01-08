Молодого человека убило током на цистерне во Владивостоке

Трагедия разыгралась на железной дороге в районе улицы Фадеева во Владивостоке.

Как сообщает телеграм-канал dps_vl125, молодого человека убило током на цистерне. На место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь.

На видео, опубликованном в соцсети, видно, как пострадавшего снимают с цистерны.

Подробности происшествия уточняются.

Видео - Телеграм/dps_vl125

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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